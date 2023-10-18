Завтра в продажу поступят билеты на автобусные рейсы в Карабах за октябрь-ноябрь

Билеты на регулярные автобусные рейсы на освобожденные от оккупации территории за октябрь-ноябрь поступят в продажу завтра в 12:00.

Билеты на регулярные автобусные рейсы на освобожденные от оккупации территории за октябрь-ноябрь поступят в продажу завтра в 12:00.

Как сообщили Report в Министерстве цифрового развития и транспорта, рейсы организованы Азербайджанским агентством наземного транспорта.

Пассажиры могут приобрести билеты онлайн через портал www.yolumuzqarabaga.az .

Для приобретения билетов граждане должны ввести в систему данные, которые содержатся в удостоверяющем их личность документе. Каждый билет может быть использован исключительно владельцем удостоверения личности. После покупки билета его передача другому лицу невозможна.

Отметим, что первые регулярные автобусные маршруты в города Шуша и Агдам были запущены 24 января 2022 года. На сегодняшний день в общей сложности выполнено 623 рейса, освобожденные территории посетили 25 545 пассажиров.