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Завтра в продажу поступят билеты на автобусные рейсы в Карабах за октябрь-ноябрь

Завтра в продажу поступят билеты на автобусные рейсы в Карабах за октябрь-ноябрь Билеты на регулярные автобусные рейсы на освобожденные от оккупации территории за октябрь-ноябрь поступят в продажу завтра в 12:00.
Инфраструктура
18 октября 2023 г. 16:54
Завтра в продажу поступят билеты на автобусные рейсы в Карабах за октябрь-ноябрь

Билеты на регулярные автобусные рейсы на освобожденные от оккупации территории за октябрь-ноябрь поступят в продажу завтра в 12:00.

Как сообщили Report в Министерстве цифрового развития и транспорта, рейсы организованы Азербайджанским агентством наземного транспорта.

Пассажиры могут приобрести билеты онлайн через портал www.yolumuzqarabaga.az.

Для приобретения билетов граждане должны ввести в систему данные, которые содержатся в удостоверяющем их личность документе. Каждый билет может быть использован исключительно владельцем удостоверения личности. После покупки билета его передача другому лицу невозможна.

Отметим, что первые регулярные автобусные маршруты в города Шуша и Агдам были запущены 24 января 2022 года. На сегодняшний день в общей сложности выполнено 623 рейса, освобожденные территории посетили 25 545 пассажиров.

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Версия на английском языке Tickets for bus trips to Karabakh for October-November to go on sale tomorrow
Версия на азербайджанском языке Qarabağa avtobus reyslərinə oktyabr-noyabr ayları üçün biletlər satışa çıxarılır

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