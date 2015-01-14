Завтра в подаче воды в поселки Биби-Эйбат и Шихово будут ограничения

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ 15 января на протяжении всего дня в подаче питьевой воды в cабаильские поселки Биби-Эйбат, Шихово и жилой массив "20 участок" будут ограничения.

Об этом Report сообщили из ОАО "Азерсу".

В информации отмечается, что причина ограничений связана с переносом проходящей через территорию магистральной линии диаметром 500 мм. Работы осуществляются в рамках реконструкции дорожной инфраструктуры на данной территории.

Из-за возможных неудобств ОАО "Азерсу" заранее приносит свои извинения.