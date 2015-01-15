​Завтра в подаче питьевой воды в Сумгайыт и Джорат будут ограничения

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ 16 января в части Сумгайыта и поселка Джорат будут ограничения в подаче питьевой воды.

Как отметили Report в пресс-службе и отделе по связям с общественностью ОАО "Азерсу", в связи с работами на магистральной линии воды в Сумгайыте ограничения в подаче питьевой воды будут в 1, 2, 6, 11, 13 микрорайонах, 4, 5, 17 и 45 кварталах, а также поселке Джорат.

Из-за возможных неудобств "Азерсу" заранее приносит свои извинения.