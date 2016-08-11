Завтра в подаче питьевой воды в Хазарский район возникнут ограничения

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ 12 августа в подаче питьевой воды в поселок Бузовна Хазарского района возникнут ограничения.

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью ОАО "Азерсу", это связано с подсоединением новой магистральной линии к существующей системе в рамках проекта улучшения снабжения питьевой водой жилого массива Таманис.

Так, завтра в течение дня ограничения в подаче питьевой воды будут также в отдельных частях поселков Маштага и Бузовна.

ОАО "Азерсу" заранее приносит извинения за возможные неудобства.