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    Завтра в подаче питьевой воды в Хазарский район возникнут ограничения

    Это связано с подсоединением новой магистральной линии к существующей системе

    Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ 12 августа в подаче питьевой воды в поселок Бузовна Хазарского района возникнут ограничения.

    Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью ОАО "Азерсу", это связано с подсоединением новой магистральной линии к существующей системе в рамках проекта улучшения снабжения питьевой водой жилого массива Таманис. 

    Так, завтра в течение дня ограничения в подаче питьевой воды будут также в отдельных частях поселков Маштага и Бузовна.

     ОАО "Азерсу" заранее приносит извинения за возможные неудобства. 

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