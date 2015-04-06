​Завтра в подаче питьевой воды в Хатаинский район возникнут ограничения

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ В связи с ремонтными работами на пролегающей через улицу Хагани Рустамова Хатаинского района магистральной линии воды 7 апреля с 9:00 в подаче питьевой воды на проспект Ходжалы, улицы Хагани Рустамова, Мехди Мехдизаде, Наджафгулу Рафиева возникнут ограничения.

Как сообщает Report со ссылкой на "Азерсу", ограничения также связаны с реконструкцией канализационной системы и системы водоснабжения жилого массива "Белый город".