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Завтра в некоторых частях Нахчывана не будет воды

Завтра в некоторых частях Нахчывана не будет воды Завтра в городе Нахчыване на улице Азиза Алиева (напротив Олимпийского спортивного комплекса имени Ильхама Алиева) будут проведены ремонтно-восстановительные работы на магистральном водопроводе.
Инфраструктура
14 августа 2024 г. 18:15
Завтра в некоторых частях Нахчывана не будет воды

Завтра в городе Нахчыване на улице Азиза Алиева (напротив Олимпийского спортивного комплекса имени Ильхама Алиева) будут проведены ремонтно-восстановительные работы на магистральном водопроводе.

Как сообщили нахчыванскому бюро Report в ИВ города Нахчывана, в связи с этим с 09:00 до 00:00 движение в одну сторону на дороге будет перекрыто. С 00:00 ночи начнутся работы по замене труб, которые планируется завершить до 06:00 утра, чтобы избежать перебоев в водоснабжении населения.

При проведении работ в эти часы будет приостановлено водоснабжение частично на улице Истиглал, в административном здании Главного таможенного управления Нахчывана, Республиканской больнице, Городской поликлинике имени Зарифы Алиевой и на других территориях.

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