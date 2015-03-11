Завтра в Баку открывается международная выставка цветоводства и градостроительства

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Завтра в Баку открывается международная выставка цветоводства, пейзажа и градостроительства. Как сообщает Report, на выставке, проходящей при сотрудничестве турецких компаний "Atılım Fuarcılık" и "ElanExpo", примут участие компании "AfuExpo", "Азейолсервис", представители Управления по озеленению города Баку, Ботанического сада, Ассоциации бизнесменов Азербайджана, Центра по работе с муниципалитетами министерства юстиции, исполнительных властей, сотрудники государственных управлений и организаций.

На выставке планируется организация встреч приглашенных на церемонию открытия государственных деятелей, должностных лиц и бизнесменов с компаниями-участниками, знакомство их с данным сектором и обсуждение путей сотрудничества.

На мероприятии примут участие 150 компаний из 12-ти стран, в том числе "ByArt", "Kafurpas", "Gardenia", "Abseron Botanik", "Caspian Botanik", "Green Life" (Азербайджан), "Hidromak", "Güneri Makine", "Erdemli Makine", "Polight", "As Beton", "Peyart", "Sakarya Botanik", "İstanbul Botanik" (Турция), "Arcangeli", "Piante Faro", "Innocenti& Mangoni" (Италия), "Arbor", "VandePutte" (Бельгия), "Pflanzenhandel Lappen", "Bruns", "Lorberg" (Германия), "Fides & Greneth" (Голландия), "Ornamental Valencia" (Испания), "MatinaFlowers" (Колумбия).

Отметим, что выставка продлится до 14 марта.