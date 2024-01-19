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Завтра в Баку изменится схема движения ряда автобусных маршрутов

Завтра в Баку изменится схема движения ряда автобусных маршрутов В связи с 20 Января - Днем всенародной скорби - на некоторых улицах и проспектах Баку будет ограничено движение транспорта.
Инфраструктура
19 января 2024 г. 15:44
Завтра в Баку изменится схема движения ряда автобусных маршрутов

В связи с 20 Января - Днем всенародной скорби - на некоторых улицах и проспектах Баку будет ограничено движение транспорта.

Об этом сообщили Report в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта.

Согласно информации, 20 января в соответствии с ограничениями, которые будут введены на улицах, пересекающихся и соединяющихся с проспектом Парламента, движение регулярных маршрутов №№ 3, 6, 10, 18, 31, 37, 39, 53, 77, 96 и 205 будет перенаправлено на альтернативные дороги.

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Версия на азербайджанском языке Sabah Bakıda bəzi müntəzəm marşrutların hərəkəti dəyişdiriləcək

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