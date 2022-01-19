Завтра в Баку изменится схема движения некоторых автобусов

Завтра в Баку изменится схема движения некоторых автобусов, курсирующих по регулярным линиям через проспект Парламента, Аллею шехидов и ряд других прилегающих улиц и проспектов.

Завтра в Баку изменится схема движения некоторых автобусов, курсирующих по регулярным линиям через проспект Парламента, Аллею шехидов и ряд других прилегающих улиц и проспектов.

Как передает Report, об этом сообщает Бакинское транспортное агентство.

По информации, это связано с организуемым в 32-ю годовщину трагедии 20 января мероприятием почитания памяти шехидов, отдавших жизнь за суверенитет, независимость и территориальную целостность Азербайджана.

Изменение будет действовать с утра до полного завершения мероприятия. Движение пассажирских автобусов будет организовано через альтернативные улицы и проспекты, по которым будут курсировать другие транспортные средства.