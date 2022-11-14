Завтра в Баку и ряде регионов начинается отопительный сезон

09:29

С завтрашнего в Баку и ряде регионов начнется подача тепла в квартиры, учебные заведения, медицинские учреждения и другие социальные объекты.

Как сообщили Report ОАО "Азеристиликтеджхизат", это будет обеспечиваться 538 котельными и 87 отопительными пунктами.

Теплоснабжение горных и предгорных районов страны - Шуши, Шабрана, Хачмаза, Губы, Гусара и Лерика - началось 1 ноября. Для этого были введены в эксплуатацию 26 котельных и один отопительный пункт.

Отопительный сезон "Азеристиликтеджхизат" начинается 1 ноября - 1 мая в горных районах республики, и 15 ноября - 15 апреля в остальных.