Завтра в Баку будет полностью перекрыт участок одной из центральных улиц

Завтра в Баку будет полностью ограничено движение по участку улицы ак.Зарифы Алиевой между перекрестками проспектов Азадлыг и Бюльбюля.
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По его словам, 20 августа в связи с укладкой нового асфальтового покрытия на участке улицы ак.Зарифы Алиевой от проспекта Азадлыг (у Дома правительства) до пересечения с проспектом Бюльбюля (в районе станции метро "Сахиль") движение в указанном направлении будет полностью закрыто.
В качестве альтернативы предлагается проехать прямо по улице Узеира Гаджибейли до проспекта Бюльбюля.
"Водителям рекомендуется учитывать это при движении и пользоваться альтернативными дорогами", - подчеркнул Араз Аскерли.