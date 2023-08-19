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Завтра в Баку будет полностью перекрыт участок одной из центральных улиц

Завтра в Баку будет полностью перекрыт участок одной из центральных улиц Завтра в Баку будет полностью ограничено движение по участку улицы ак.Зарифы Алиевой между перекрестками проспектов Азадлыг и Бюльбюля.
Инфраструктура
19 августа 2023 г. 21:19
Завтра в Баку будет полностью перекрыт участок одной из центральных улиц

Завтра в Баку будет полностью ограничено движение по участку улицы ак.Зарифы Алиевой между перекрестками проспектов Азадлыг и Бюльбюля.

Об этом Report сообщил главный инспектор Управления государственной дорожной полиции Баку майор полиции Араз Аскерли.

По его словам, 20 августа в связи с укладкой нового асфальтового покрытия на участке улицы ак.Зарифы Алиевой от проспекта Азадлыг (у Дома правительства) до пересечения с проспектом Бюльбюля (в районе станции метро "Сахиль") движение в указанном направлении будет полностью закрыто.

В качестве альтернативы предлагается проехать прямо по улице Узеира Гаджибейли до проспекта Бюльбюля.

"Водителям рекомендуется учитывать это при движении и пользоваться альтернативными дорогами", - подчеркнул Араз Аскерли.

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Версия на азербайджанском языке Sabah Bakının mərkəzində yolun bir hissəsi tamamilə bağlanacaq

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