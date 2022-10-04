Завтра стартует Азербайджанский национальный градостроительный форум

Завтра стартует первый Азербайджанский национальный градостроительный форум, который продлится два дня.
Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет градостроительства и архитектуры, мероприятие пройдет в Баку и Агдаме.
Форум организован Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре Азербайджана, Программой ООН по населенным пунктам (UN-HABITAT) и Университетом ADA.
Основной целью мероприятия является обмен международным опытом, способствующим устойчивому развитию и восстановлению городов, изучение азербайджанской модели восстановления городов, а также установление контактов со специалистами и политиками, сталкивающимися с аналогичными проблемами в разных частях мира.