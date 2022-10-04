Завтра стартует Азербайджанский национальный градостроительный форум

Завтра стартует первый Азербайджанский национальный градостроительный форум, который продлится два дня.

Завтра стартует первый Азербайджанский национальный градостроительный форум, который продлится два дня.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет градостроительства и архитектуры, мероприятие пройдет в Баку и Агдаме.

Форум организован Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре Азербайджана, Программой ООН по населенным пунктам (UN-HABITAT) и Университетом ADA.

Основной целью мероприятия является обмен международным опытом, способствующим устойчивому развитию и восстановлению городов, изучение азербайджанской модели восстановления городов, а также установление контактов со специалистами и политиками, сталкивающимися с аналогичными проблемами в разных частях мира.