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Завтра станция метро "Гянджлик" перейдет на усиленный режим работы

Завтра станция метро "Гянджлик" перейдет на усиленный режим работы Завтра в связи с матчем национальной сборной Азербайджана по футболу со сборной Швеции в рамках отборочного группового этапа ЕВРО-2024 на станции метро "Гянджлик" будет введен усиленный режим работы.
Инфраструктура
15 ноября 2023 г. 15:34
Завтра станция метро Гянджлик перейдет на усиленный режим работы
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Завтра в связи с матчем национальной сборной Азербайджана по футболу со сборной Швеции в рамках отборочного группового этапа ЕВРО-2024 на станции метро "Гянджлик" будет введен усиленный режим работы.

Об этом Report сообщили в ЗАО "Бакинский метрополитен".

Движение поездов будет регулироваться в течение рабочего дня в соответствии с обычным режимом работы.

Также, на станциях "28 Мая’" и ‘"Нариман Нариманов" будут приняты меры предосторожности.

Для обеспечения комфорта и безопасности пассажиров будет выделена дополнительная рабочая сила и составы.

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Версия на азербайджанском языке "Gənclik" metrostansiyasında gücləndirilmiş iş rejimi tətbiq ediləcək

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