​Завтра состоится церемония закладки железнодорожного моста между Азербайджаном и Ираном

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Завтра в городе Астара состоится церемония закладки железнодорожного моста над рекой Астара.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство экономики, после церемонии закладки состоится встреча Государственной комиссии по экономическим, торговым и гуманитарным связям Азербайджан-Иран.

На встрече примут участие сопредседатели комиссии - министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев и министр связи и информационных технологий Ирана Махмуд Ваези и другие официальные лица обеих стран.

На собрании обсудят перспективы расширения сотрудничества между странами, в том числе, деятельность в направлении повышения эффективности международного транспортного коридора Север-Юг.