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    ​Завтра состоится церемония закладки железнодорожного моста между Азербайджаном и Ираном

    На встрече примут участие министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев и министр связи и информационных технологий Ирана Махмуд Ваези

    Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Завтра в городе Астара состоится церемония закладки железнодорожного моста над рекой Астара.

    Как сообщает Report со ссылкой на министерство экономики, после церемонии закладки состоится встреча Государственной комиссии по экономическим, торговым и гуманитарным связям Азербайджан-Иран.

    На встрече примут участие сопредседатели комиссии - министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев и министр связи и информационных технологий Ирана Махмуд Ваези и другие официальные лица обеих стран.

    На собрании обсудят перспективы расширения сотрудничества между странами, в том числе, деятельность в направлении повышения эффективности международного транспортного коридора Север-Юг. 

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