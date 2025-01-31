О нас

Завтра поступят в продажу билеты на февральские автобусные рейсы в Карабах

Завтра поступят в продажу билеты на февральские автобусные рейсы в Карабах Билеты на регулярные автобусные рейсы на освобожденные территории на следующий месяц поступят в продажу в 11:00 1 февраля.
Инфраструктура
31 января 2025 г. 15:03
Завтра поступят в продажу билеты на февральские автобусные рейсы в Карабах

Билеты на регулярные автобусные рейсы на освобожденные территории на следующий месяц поступят в продажу в 11:00 1 февраля.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта.

Граждане могут приобрести билеты на рейсы Баку-Шуша, Ахмедбейли-Шуша, Баку-Агдам и Барда-Агдам на портале www.yolumuzqarabaga.az, а билеты на рейсы Баку-Ходжалы-Ханкенди-Шуша, Барда-Ханкенди и Баку-Лачын - на портале https://biletim.az/.

Для приобретения билетов гражданам необходимо ввести в систему данные своего удостоверения личности. Билет может быть использован только самим владельцем удостоверения личности, его передача другому лицу запрещена.

Первые регулярные автобусные маршруты на освобожденные территории были запущены 24 января 2022 года. На сегодняшний день осуществлено 1 883 рейса, освобожденные территории посетили 42 378 пассажиров.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Qarabağa avtobus reyslərinə fevral ayı üçün biletlər satışa çıxarılacaq

Другие новости из категории

Из порта Зиря впервые отправлены транзитные грузы по железной дороге
ФотоИз порта Зиря впервые отправлены транзитные грузы по железной дороге
31 января 2025 г. 14:14
Азербайджан представил предложения по новому Рамочному документу о сотрудничестве с ООН
Азербайджан представил предложения по новому Рамочному документу о сотрудничестве с ООН
31 января 2025 г. 11:13
Завтра в Баку на некоторых дорогах движение транспорта будет полностью ограничено 
Завтра в Баку на некоторых дорогах движение транспорта будет полностью ограничено 
31 января 2025 г. 10:32
Самед Баширли: В последние годы совместно с ООН реализованы проекты на сумму 142 млн долларов
Самед Баширли: В последние годы совместно с ООН реализованы проекты на сумму 142 млн долларов
31 января 2025 г. 10:17
Рафиев: Минное загрязнение остается главной проблемой на освобожденных территориях
Рафиев: Минное загрязнение остается главной проблемой на освобожденных территориях
31 января 2025 г. 09:58
В Баку на некоторых улицах и проспектах затруднено движение транспорта
В Баку на некоторых улицах и проспектах затруднено движение транспорта
31 января 2025 г. 08:21
На проспекте Бабека в направлении центра ограничено движение транспорта
На проспекте Бабека в направлении центра ограничено движение транспорта
31 января 2025 г. 08:06
В Баку будет проведена многопрофильная работа для снижения смертности в ДТП
В Баку будет проведена многопрофильная работа для снижения смертности в ДТП
30 января 2025 г. 21:30
АЖД до 2030 года приобретет 20 пассажирских поездов
АЖД до 2030 года приобретет 20 пассажирских поездов
30 января 2025 г. 21:19
Названы сроки строительства трамвайной линии из комплекса Sea Breeze в поселок Пиршаги
Названы сроки строительства трамвайной линии из комплекса Sea Breeze в поселок Пиршаги
30 января 2025 г. 21:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi