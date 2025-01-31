Завтра поступят в продажу билеты на февральские автобусные рейсы в Карабах

Билеты на регулярные автобусные рейсы на освобожденные территории на следующий месяц поступят в продажу в 11:00 1 февраля.

Билеты на регулярные автобусные рейсы на освобожденные территории на следующий месяц поступят в продажу в 11:00 1 февраля.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта.

Граждане могут приобрести билеты на рейсы Баку-Шуша, Ахмедбейли-Шуша, Баку-Агдам и Барда-Агдам на портале www.yolumuzqarabaga.az, а билеты на рейсы Баку-Ходжалы-Ханкенди-Шуша, Барда-Ханкенди и Баку-Лачын - на портале https://biletim.az/.

Для приобретения билетов гражданам необходимо ввести в систему данные своего удостоверения личности. Билет может быть использован только самим владельцем удостоверения личности, его передача другому лицу запрещена.

Первые регулярные автобусные маршруты на освобожденные территории были запущены 24 января 2022 года. На сегодняшний день осуществлено 1 883 рейса, освобожденные территории посетили 42 378 пассажиров.