​Завтра откроется второй вестибюль станции метро "Иншаатчылар"

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ С 06:00 1 июня закрытый на ремонт второй вестибюль станции метро "Иншаатчылар" вновь будет сдан в пользование пассажиров. Как сообщает Report, об этом заявил глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Насими Пашаев.

Отметим, что 18 января начались ремонтные работы по замене трех установленных во втором вестибюле станции "Иншаатчылар" эскалаторов типа ET-5 из-за истечения 30-летнего срока эксплуатации. На станции установлены два эскалатора марки Tugela FT 945 производства германской компании Thyssen Krupp. Для спуска на платформу для пассажиров построена лестница.

"Для выхода пассажиров из метро два эскалатора будут использоваться поочередно. Они оснащены самой современной системой управления, скорость движения ленты равна 0,65 м/с", - отметил Н.Пашаев.

Также в вестибюле заменено мраморно-гранитное покрытие, проведен ремонт служебных комнат.