Завтра одну часть станции метро "Хатаи" закроют на ремонт, другую часть сдадут в пользование

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ 23 декабря на станции метро “Хатаи” будет сдан в пользование тоннель, который длительное время был перекрыт в связи с ремонтными работами.

Об этом Report сообщил глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Насими Пашаев.

По словам Н.Пашаева, с завтрашнего дня другой тоннель станции закроют на ремонт: “Часть станции метро “Хатаи” была длительное время перекрыта в связи с ремонтными работами. Капитальные работы завершены и уже завтра пассажиры смогут воспользоваться этим тоннелем. Другую часть станции закроют на ремонт”.