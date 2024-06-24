Завтра движение транспорта будет ограничено на двух проспектах в Баку

Завтра в связи с ремонтными работами движение транспорта на проспекте Парламент в Баку будет частично ограничено с 08:00 (от улицы Мехди Гусейна до улицы Микаила Мушфига), а с 23:00 - на проспекте Азадлыг (от улицы Михаила Каверочкина до улицы Джафара Хандана).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Ограничения движения будут действовать до завершения ремонтных работ.

"Просим водителей соблюдать требования временных дорожных знаков на названных участках автодорог", - говорится в сообщении агентства.