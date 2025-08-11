Движение транспорта на развороте на мосту "Багиров" полностью ограничится

16^39 Завтра с 08:00 на 10 дней на развороте на мосту "Багиров" в Наримановском районе города Баку движение транспортных средств будет полностью ограничено в связи с ремонтными работами, проводимыми ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

В Наримановском районе города Баку завтра с 08:00 на 10 дней движение транспортных средств будет полностью ограничено на развороте на мосту "Багиров" - в сторону города от станции метро "Кероглы" и в обратном направении.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана., ограничения связаны с ремонтными работами, проводимыми на этой территории ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

"Водителей просят с пониманием отнестись к проводимым работам", - говорится в сообщении.