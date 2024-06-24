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Завтра будет изменен график движения поездов на фиолетовой линии бакинского метрополитена

Завтра будет изменен график движения поездов на фиолетовой линии бакинского метрополитена С завтрашнего дня будут внесены изменения в график движения поездов на фиолетовой линии ЗАО "Бакинский метрополитен".
Инфраструктура
24 июня 2024 г. 16:42
Завтра будет изменен график движения поездов на фиолетовой линии бакинского метрополитена

С завтрашнего дня будут внесены изменения в график движения поездов на фиолетовой линии ЗАО "Бакинский метрополитен".

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЗАО.

Согласно информации, в целях внедрения новшеств, а также испытательных работ в электродепо "Ходжасан" предусмотрены поэтапные внеочередные проверки и технический осмотр поездов.

Поскольку в связи с указанными работами большая часть поездов на линии будет возвращаться из электродепо “Ходжасан”, на маршрутах "8 ноября-Автовокзал" и "8 ноября-Ходжасан" в течение дня будут действовать 10-минутные интервалы движения. До этого с учетом пассажиропотока движение поездов в районе “8 ноября-Автовокзал” регулировалось с интервалом в 8 минут.

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