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Завотделом: В Баку примерно в 2 тыс. зданий резервуары для воды не очищаются

Завотделом: В Баку примерно в 2 тыс. зданий резервуары для воды не очищаются В Баку примерно в 2 тыс. зданий резервуары для воды не промываются и не очищаются.
Инфраструктура
16 июля 2024 г. 19:33
Завотделом: В Баку примерно в 2 тыс. зданий резервуары для воды не очищаются

В Баку примерно в 2 тыс. зданий резервуары для воды не промываются и не очищаются.

Как сообщает Report, об этом сказал завотделом Объединенной службы водоснабжения крупных городов Государственного агентства водных ресурсов Джамиль Бабаев в передаче на ASAN Radio.

Он сказал, что в жилищно-строительных кооперативах (ЖСК), образовательных учреждениях, предприятиях общественного питания не проводится промывка резервуаров и баков для воды.

"Больше всего жалоб связано с ЖСК. В некоторых случаях граждане жалуются на грязную воду, наличие в ней осадка и других веществ", - сказал Бабаев.

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Версия на азербайджанском языке Şöbə müdiri: “Hazırda Bakıda 2 000-ə yaxın binanın su anbarları təmizlənmir”

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