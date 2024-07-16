Завотделом: В Баку примерно в 2 тыс. зданий резервуары для воды не очищаются

В Баку примерно в 2 тыс. зданий резервуары для воды не промываются и не очищаются.

В Баку примерно в 2 тыс. зданий резервуары для воды не промываются и не очищаются.

Как сообщает Report, об этом сказал завотделом Объединенной службы водоснабжения крупных городов Государственного агентства водных ресурсов Джамиль Бабаев в передаче на ASAN Radio.

Он сказал, что в жилищно-строительных кооперативах (ЖСК), образовательных учреждениях, предприятиях общественного питания не проводится промывка резервуаров и баков для воды.

"Больше всего жалоб связано с ЖСК. В некоторых случаях граждане жалуются на грязную воду, наличие в ней осадка и других веществ", - сказал Бабаев.