Завод минеральных вод "Истису" отвечает самым передовым стандартам

Завод минеральных вод "Истису", недавно введенный в эксплуатацию в Кяльбаджарском районе, отвечает самым передовым стандартам.
Как передает корреспондент Report из Кяльбаджара, об этом журналистам сообщили в ходе ознакомления с заводом в рамках медиатура в Кяльбаджар.
Представители СМИ получили информацию о заводе и ознакомились с производственным процессом.
Напомним, что 2 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии завода минеральных вод "Истису" в Кяльбаджарском районе.