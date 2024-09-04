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Завод минеральных вод "Истису" отвечает самым передовым стандартам

Завод минеральных вод "Истису" отвечает самым передовым стандартам Завод минеральных вод "Истису", недавно введенный в эксплуатацию в Кяльбаджарском районе, отвечает самым передовым стандартам.
Инфраструктура
4 сентября 2024 г. 11:22
Завод минеральных вод Истису отвечает самым передовым стандартам

Завод минеральных вод "Истису", недавно введенный в эксплуатацию в Кяльбаджарском районе, отвечает самым передовым стандартам.

Как передает корреспондент Report из Кяльбаджара, об этом журналистам сообщили в ходе ознакомления с заводом в рамках медиатура в Кяльбаджар.

Представители СМИ получили информацию о заводе и ознакомились с производственным процессом.

Напомним, что 2 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии завода минеральных вод "Истису" в Кяльбаджарском районе.

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Версия на азербайджанском языке Фото“İstisu” mineral su zavodu ən müasir standartlara uyğun inşa edilib

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