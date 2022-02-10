Завершился капитальный ремонт танкера "Шах Исмаил Хатаи", принадлежащего Торговому флоту ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO).
Об этом сообщает Report со ссылкой на ASCO.
Ремонтные работы осуществлены в запланированные сроки на судоремонтно заводе "Зых".
Во время ремонта подводная и надводная часть судна, палуба и машинное отделение были полностью очищены и покрашены. Также осуществлен ремонт главного и вспомогательного двигателей, насосов, сепараторов и компрессоров. В то же время, на судне установлено новое оборудование, электромонтаж, а также работы по автоматике и сварке корпуса.
Жилые помещения, санузлы и столовая на судне "Шах Исмаил Хатаи" были обновлены.
После ремонта танкер успешно прошел испытания на воде и был вновь привлечен к перевозке сырой нефти.
Судно "Шах Исмаил Хатаи" является одним из крупнейших танкеров Торгового флота. Его длина составляет 149,9 метра, ширина - 17,3 метра, а полная грузоподъемность - 13,8 тысячи тонн.