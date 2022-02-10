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Завершился капитальный ремонт танкера "Шах Исмаил Хатаи"

Завершился капитальный ремонт танкера "Шах Исмаил Хатаи" Завершился капитальный ремонт танкера "Шах Исмаил Хатаи", принадлежащего Торговому флоту ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO).
Инфраструктура
10 февраля 2022 г. 11:26
Завершился капитальный ремонт танкера Шах Исмаил Хатаи

Завершился капитальный ремонт танкера "Шах Исмаил Хатаи", принадлежащего Торговому флоту ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO).

Об этом сообщает Report со ссылкой на ASCO.

Ремонтные работы осуществлены в запланированные сроки на судоремонтно заводе "Зых".

Во время ремонта подводная и надводная часть судна, палуба и машинное отделение были полностью очищены и покрашены. Также осуществлен ремонт главного и вспомогательного двигателей, насосов, сепараторов и компрессоров. В то же время, на судне установлено новое оборудование, электромонтаж, а также работы по автоматике и сварке корпуса.

Жилые помещения, санузлы и столовая на судне "Шах Исмаил Хатаи" были обновлены.

После ремонта танкер успешно прошел испытания на воде и был вновь привлечен к перевозке сырой нефти.

Судно "Шах Исмаил Хатаи" является одним из крупнейших танкеров Торгового флота. Его длина составляет 149,9 метра, ширина - 17,3 метра, а полная грузоподъемность - 13,8 тысячи тонн.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Şah İsmayıl Xətai” tankerinin əsaslı təmiri başa çatıb

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