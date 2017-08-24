Завершились ремонтные работы на аварийном мосту в Билясуваре - ФОТО

Билясувар. 24 августа. REPORT.AZ/ Завершились ремонтные работы на аварийном мосту в Билясуварском районе.

Как сообщает аранское бюро Report, в ближайшие дни будет сдан в эксплуатацию мост, который более месяца назад был закрыт из-за аварийного состояния.

Аварийность моста над коллектором на территории Билясуварского района на 91 км магистрали Алят-Астара уже долгое время создавало проблему в передвижении транспорта в указанном направлении. Проезжая через территорию Билясувара, водители сталкивались с проблемами.

Напомним, что в результате интенсивного движения по установленной в 1973 году дорожной развязке многотоннажных грузовиков, он стал полностью непригоден к эксплуатации. Вышла из строя опора моста протяженностью 30, шириной 8 метров.

Со стороны ОАО "Азеравтойол" опора и железобетонные плиты моста были обновлены и капитально отремонтированы.