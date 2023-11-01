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Завершилась реконструкция автодороги Алиабад-Бахметлы-Кюрдамир-Лахыдж

Завершилась реконструкция автодороги Алиабад-Бахметлы-Кюрдамир-Лахыдж Завершилась реконструкция автодороги Алиабад-Бахметлы-Кюрдамир-Лахыдж, которая ответвляется от автодороги Евлах-Загатала-госграница с Грузией на 156 километре.
Инфраструктура
1 ноября 2023 г. 12:57
Завершилась реконструкция автодороги Алиабад-Бахметлы-Кюрдамир-Лахыдж

Завершилась реконструкция автодороги Алиабад-Бахметлы-Кюрдамир-Лахыдж, которая ответвляется от автодороги Евлах-Загатала-госграница с Грузией на 156 километре.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Двухполосная автодорога протяженностью 22,4 км реконструирована в соответствии с 4-й технической категорией. Ширина дорожного полотна составляет 10 метров при ширине проезжей части 6 метров. В рамках проекта были выполнены работы по расширению дорожного полотна и укладке нового асфальтобетонного покрытия.

На последнем этапе проекта установлены дорожные знаки, автобусные остановки, проведены работы по разметке.

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Версия на азербайджанском языке ФотоZaqatalada Əliabad-Bəhmətli-Kürdəmir-Lahıc yolu yenidən qurulub

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