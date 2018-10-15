Завершилась реализация проекта "Реконструкция системы снабжения питьевой водой и создание первой канализационной сети в городе Лерик"

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ 15 октября Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в церемонии завершения реализации проекта «Реконструкция системы снабжения питьевой водой и создание первой канализационной сети в городе Лерик».

Как сообщает Report, сначала глава государства встретился с представителями общественности района.

Затем председатель Открытого акционерного общества «Мелиорация и водное хозяйство» Ахмед Ахмедзаде проинформировал Президента Ильхама Алиева о проекте.

Было сообщено, что в рамках этого проекта было предусмотрено строительство в городе Лерик сети питьевой воды и водоочистной установки, канализационной сети и очистной установки для отвода сточных вод с территории города. Строительные работы в рамках проекта начались в 2011 году. Для удовлетворения потребностей населения города в питьевой воде на реке Зувандчай построена водозаборная установка. Проложена 17,49-километровая магистральная линия для перетекания самотеком воды из водозаборной в водоочистную установку на территории города. Учитывая снижение уровня воды в реке Зувандчай в летние месяцы, на реке Нисличай дополнительно построена водозаборная установка. Вода, забираемая из реки Нисличай, посредством насосной станции по трубе длиной 90 погонных метров под давлением будет направляться по магистральному водопроводу, проложенному от реки Зувандчай к очистной установке в городе Лерик. Для очистки 20,2 литра воды в секунду, принимаемой из водозаборных установок и направляемой по магистральному водопроводу, на территории города построен водоочистной комплекс мощностью 2,6 тысячи кубометров в сутки. С целью сбора и распределения питьевой воды на территории города Лерик построены 4 водохранилища вместимостью 1500 кубометров. Для подачи питьевой воды в дома, расположенные в возвышенной части города, на водохранилище вместимостью 500 кубометров установлены два насоса мощностью 1,54 литра в секунду. Для подачи питьевой воды из водохранилища населению города Лерик построена водная сеть длиной 55 тысяч 55 погонных метров, 1821 дом обеспечен водными счетчиками и подключен к сети.

Было отмечено, что для сбора сточных вод и направления их в очистную установку проложена канализационная коллекторная линия длиной 1579 погонных метров, водопровод под давлением длиной 1409 погонных метров, а также сеть для сточных вод протяженностью 41 тысяча 289 погонных метров. На канализационной сети построены 1296 смотровых скважин и очистная установка мощностью 1530 кубометров в сутки.

Было сообщено, что первая система водоснабжения города Лерик была создана в 1968 году. Только 50 процентов города обеспечивалось питьевой водой в централизованном порядке с перерывами. В Лерике вообще не было канализационной сети. Реализация таких проектов наглядно свидетельствует об успешном проведении социальной политики в нашей стране. Эта работа вновь доказывает, что решение социальных вопросов граждан находится в центре государственной политики, проводимой в Азербайджане.

Президент Ильхам Алиев ввел в действие систему подачи питьевой воды в город Лерик.

В заключение была сделана фотография на память.