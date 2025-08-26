Завершилась цифровизация участка железнодорожного коридора между Азербайджаном и Грузией

Завершилась цифровизация участка железнодорожного коридора между Азербайджаном и Грузией, которая позволит увеличить скорость движения пассажирских поездов на линии Баку - Беюк-Кесик со 100 километров в час до 140 километров в час.

Как передает Report, работы осуществила российская компания.

Для грузовых поездов этот показатель повысится с 80 километров в час до 120 километров в час. Интервал между поездами в перспективе сократится с 20 до 8 минут.

Работы были проведены на участке Уджар-Гаджигабул, где вместо устаревших релейных систем внедрена современная цифровая автоматика. Теперь диспетчеры станций смогут дистанционно, через компьютер, переключать стрелки и светофоры, устанавливать маршруты, контролировать параметры устройств и своевременно выявлять предотказные состояния оборудования.

Новая система будет управлять работой шести станций, 19 переездов и более 120 стрелочных переводов.