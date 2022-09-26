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Завершены строительные работы на одном из участков дороги Баку-Алят-Газах-госграница с Грузией

Завершены строительные работы на одном из участков дороги Баку-Алят-Газах-госграница с Грузией Председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов изучил ход работ по реализации проекта расширения 130-километрового участка дороги Баку-Алят-Газах-государственная граница с Грузией.
Инфраструктура
26 сентября 2022 г. 13:46
Завершены строительные работы на одном из участков дороги Баку-Алят-Газах-госграница с Грузией

Председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов изучил ход работ по реализации проекта расширения 130-километрового участка дороги Баку-Алят-Газах-государственная граница с Грузией.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство.

Сообщается, что уже завершены строительные работы на участке Зейем-Гырылы на 39,8-82,2 км дороги.

Всего в рамках проекта будет построено 25 развязок, 17 автомобильных мостов, 83 подземных перехода, 84 автобусные остановки в необходимых местах.

Отметим, что полная реализация проекта автодороги Баку-Алят-Газах-государственная граница с Грузией, являющейся частью Великого шелкового пути, сыграет важную роль в увеличении автомобильных внутренних и международных грузоперевозок между Европой и Азией.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakı-Ələt-Qazax-Gürcüstan avtomobil yolunun genişləndirilməsi layihəsinin icrasına baxış keçirilib

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