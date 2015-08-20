​Завершены строительные работы на улице Наджафгулу Рафиева

Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ Ремонтно-строительные работы на улице Наджафгулу Рафиева, соединяющей проспекты Бабека и Нобеля, полностью завершены. Как сообщает Report со ссылкой на ОАО "Азерйолсервис", на данной улице обеспечено свободное и беспрепятственное движение транспортных средств.

По информации, на улице протяженностью 1 070 м, шириной 16 м завершена укладка асфальтобетонного покрытия на площади 19,5 тыс. кв. м.

Кроме того, на улице Н.Рафиева заменены старые бордюры на новые. По краям дороги установлены новые бордюры протяженностью приблизительно 2 200 погонных метров. В необходимых местах установлена система отвода дождевых стоков, заменены железобетонные плиты и люки коммуникационных линий.