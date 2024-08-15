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Завершены ремонтные работы на водопроводе Огуз-Габала

Завершены ремонтные работы на водопроводе Огуз-Габала Ремонтные работы на водопроводе Огуз-Габала завершены сегодня в 06:00.
Инфраструктура
15 августа 2024 г. 11:19
Завершены ремонтные работы на водопроводе Огуз-Габала

Ремонтные работы на водопроводе Огуз-Габала завершены сегодня в 06:00.

Как передает Report, об этом сообщил глава пресс-службы Объединенной службы водоснабжения крупных городов при Госагентстве водных ресурсов Джейхун Мусаоглу.

"В настоящее время начаты работы по заполнению водопровода и запуску скважин. Вскоре будет предоставлена более подробная информация", - отметил он.

Отметим, что в связи с ремонтно-восстановительными работами на водопроводе Огуз-Габала возникли проблемы с подачей воды в ряд районов Баку.

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Версия на азербайджанском языке Oğuz-Qəbələ su xəttində təmir-bərpa işləri tamamlanıb

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