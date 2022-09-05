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Завершены ремонтные работы на Тбилисском проспекте

Завершены ремонтные работы на Тбилисском проспекте Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана завершило ремонтные работы на Тбилисском проспекте в Ясамальском районе Баку.
Инфраструктура
5 сентября 2022 г. 13:04
Завершены ремонтные работы на Тбилисском проспекте

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана завершило ремонтные работы на Тбилисском проспекте в Ясамальском районе Баку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство.

Согласно информации, ремонтные работы проводились в обоих направлениях на участке проспекта протяженностью 1 630 метров от улицы Аббасгулу Ага Бакиханова до улицы Абдулвахаба Саламзаде.

Неровности и трещины, образовавшиеся на асфальтобетонном покрытии на рассматриваемом участке, создавали угрозу для безопасного движения. После ремонта указанная проблема была полностью устранена.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakının Tbilisi prospektində təmir işləri başa çatıb

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