Завершены ремонтные работы на Тбилисском проспекте

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана завершило ремонтные работы на Тбилисском проспекте в Ясамальском районе Баку.
Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство.
Согласно информации, ремонтные работы проводились в обоих направлениях на участке проспекта протяженностью 1 630 метров от улицы Аббасгулу Ага Бакиханова до улицы Абдулвахаба Саламзаде.
Неровности и трещины, образовавшиеся на асфальтобетонном покрытии на рассматриваемом участке, создавали угрозу для безопасного движения. После ремонта указанная проблема была полностью устранена.