Завершены ремонтные работы на проспекте Ататюрка в Баку

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана завершило ремонтные работы на проспекте Ататюрка (от улицы Саттара Бахлулзаде до улицы Фатали хана Хойского) в Наримановском районе Баку.

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана завершило ремонтные работы на проспекте Ататюрка (от улицы Саттара Бахлулзаде до улицы Фатали хана Хойского) в Наримановском районе Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на Госагентство, были выполнены работы по фрезерованию старого и укладке нового асфальтобетонного покрытия, а также профилированию дороги.

На завершающем этапе ремонтных работ, выполненных в соответствии со строительными нормами и правилами, были нанесены горизонтальные разметки.