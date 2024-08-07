О нас

Завершены ремонтные работы на проспекте Ататюрка в Баку

Завершены ремонтные работы на проспекте Ататюрка в Баку Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана завершило ремонтные работы на проспекте Ататюрка (от улицы Саттара Бахлулзаде до улицы Фатали хана Хойского) в Наримановском районе Баку.
Инфраструктура
7 августа 2024 г. 14:24
Завершены ремонтные работы на проспекте Ататюрка в Баку

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана завершило ремонтные работы на проспекте Ататюрка (от улицы Саттара Бахлулзаде до улицы Фатали хана Хойского) в Наримановском районе Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на Госагентство, были выполнены работы по фрезерованию старого и укладке нового асфальтобетонного покрытия, а также профилированию дороги.

На завершающем этапе ремонтных работ, выполненных в соответствии со строительными нормами и правилами, были нанесены горизонтальные разметки.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоBakının Atatürk prospektinin bir hissəsi təmir olunub

Экслюзивные новости

Роккасальво: ПРООН сосредоточится на инновационных технологиях для разминирования в Карабахе
Роккасальво: ПРООН сосредоточится на инновационных технологиях для разминирования в Карабахе
7 августа 2024 г. 12:42
SOCAR и КазМунайГаз обсуждают увеличение объемов транзита казахстанской нефти по БТД
SOCAR и КазМунайГаз обсуждают увеличение объемов транзита казахстанской нефти по БТД
6 августа 2024 г. 18:40
Ограничения по поставкам азербайджанского газа по TAP и IGB продлятся до 12 августа
Ограничения по поставкам азербайджанского газа по TAP и IGB продлятся до 12 августа
6 августа 2024 г. 14:34
Эксперт: На СОР29 должна быть признана важная роль фермеров в смягчении климатических проблем
Эксперт: На СОР29 должна быть признана важная роль фермеров в смягчении климатических проблем
5 августа 2024 г. 12:10
Geoplin рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с SOCAR
Geoplin рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с SOCAR
5 августа 2024 г. 11:19
Пострадавшие в результате аварии на дороге Баку-Сумгайыт получат страховые выплаты
Пострадавшие в результате аварии на дороге Баку-Сумгайыт получат страховые выплаты
2 августа 2024 г. 15:37
Эксперт: Азербайджан должен адаптировать сельское хозяйство под особенности своего климата
Эксперт: Азербайджан должен адаптировать сельское хозяйство под особенности своего климата
1 августа 2024 г. 14:30
Эксперт: Нормализация армяно-турецких отношений важна для разблокировки коммуникаций в регионе
Эксперт: Нормализация армяно-турецких отношений важна для разблокировки коммуникаций в регионе
31 июля 2024 г. 13:45
Директор TAP: Затраты на первый этап расширения газопровода превысят 130 млн евро
Директор TAP: Затраты на первый этап расширения газопровода превысят 130 млн евро
31 июля 2024 г. 12:15
BP-Azerbaijan: Горевшее судно вело водолазные работы на блоке АЧГ, экипаж благополучно эвакуирован
BP-Azerbaijan: Горевшее судно вело водолазные работы на блоке АЧГ, экипаж благополучно эвакуирован
31 июля 2024 г. 10:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi