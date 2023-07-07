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Завершены основные работы по строительству водохранилища для водоснабжения города Шуша

Завершены основные работы по строительству водохранилища для водоснабжения города Шуша Завершены основные работы по строительству первого водохранилища, который обеспечит устойчивое водоснабжение города Шуша.
Инфраструктура
7 июля 2023 г. 15:30
Завершены основные работы по строительству водохранилища для водоснабжения города Шуша

Завершены основные работы по строительству первого водохранилища, который обеспечит устойчивое водоснабжение города Шуша.

Как передает Report, об этом сообщает Государственное агентство водных ресурсов.

Сообщается, что в настоящее время в хранилище ведутся изоляционные работы, продолжается строительство вспомогательных зданий. Строительство водохранилища планируется полностью завершить до конца текущего года.

Согласно проекту, который охватит 25 тыс. человек, в городе Шуша будет проложено 24 км магистрального водопровода, 44 км водопровода питьевой воды, 42 км канализационных труб и 41 км сети дождевой воды. Кроме того, будет построена станция по очистке питьевой воды мощностью 8 тыс. кубометров в сутки, а также планируется строительство очистных сооружений мощностью 8000 кубометров в сутки с целью полной очистки и обезвреживания сточных вод, образующихся в городе.

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