Завершено строительство железнодорожного моста вблизи Хырдаланского круга

В сообщении отмечается, что длина нового моста составляет 68,5 метра, а ширина - 12,7 метра

Завершено строительство нового железнодорожного моста вблизи Хырдаланского круга автодороги Баку - Губа - государственная граница с Россией.

Как передает Report, об этом сообщило Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

В сообщении отмечается, что длина нового моста составляет 68,5 метра, а ширина - 12,7 метра.

Решение о строительстве нового моста было принято из-за того, что опоры старого железнодорожного моста препятствовали нормальному и безопасному движению транспортных средств на проезжей части.