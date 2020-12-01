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Завершено строительство железнодорожного моста вблизи Хырдаланского круга

Завершено строительство железнодорожного моста вблизи Хырдаланского круга В сообщении отмечается, что длина нового моста составляет 68,5 метра, а ширина - 12,7 метра
Инфраструктура
1 декабря 2020 г. 09:52
Завершено строительство железнодорожного моста вблизи Хырдаланского круга

Завершено строительство нового железнодорожного моста вблизи Хырдаланского круга автодороги Баку - Губа - государственная граница с Россией.

Как передает Report, об этом сообщило Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

В сообщении отмечается, что длина нового моста составляет 68,5 метра, а ширина - 12,7 метра.

Решение о строительстве нового моста было принято из-за того, что опоры старого железнодорожного моста препятствовали нормальному и безопасному движению транспортных средств на проезжей части.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXırdalan dairəsi yaxınlığında dəmir yolu körpüsünün tikintisi başa çatıb

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