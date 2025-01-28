Завершено строительство Забухчайского водохранилища

Турецкая компания Cengiz İnşaat завершила строительство Забухчайского водохранилища в Лачынском районе.

Турецкая компания Cengiz İnşaat завершила строительство Забухчайского водохранилища в Лачынском районе.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкую прессу, об этом рассказал менеджер проекта компании Акрам Тютюнчю.

По его словам, водохранилище предназначено для обеспечения поливной водой сельскохозяйственных угодий на освобожденных территориях Азербайджана.

Менеджер отметил, что, помимо водохранилища, компания осуществила строительство двух автомобильных дорог из Физули в Шушу (включая дорогу Победы), в общей сложности внеся вклад в 3 стратегических проекта на освобожденных территориях.

Напомним, что Забухчайское водохранилище вмещает 27 млн кубометров воды. Пропускная способность магистрального оросительного канала от водохранилища составляет 6,2 м³/с. Водохранилище способно обеспечивать поливной водой 12,1 тыс. га земель в Губадлинском и Зангиланском районах.