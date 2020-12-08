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Завершено строительство участка новой Хыналыгской дороги

Завершено строительство участка новой Хыналыгской дороги Строительство участка протяженностью 24 км в направлении Алпан-Кюркюн-Сусай, отходящего от 9-го км автодороги республиканского значения Губа-Гусар, завершилось
Инфраструктура
8 декабря 2020 г. 13:30
Завершено строительство участка новой Хыналыгской дороги

С учетом значимости села Хыналыг для туризма и обеспечения комфортного передвижения населения альтернативной дорогой, возникла необходимость реконструкции автомобильной дороги Алпан-Кюркюн-Сусай протяженностью 24 км и строительства новой автомобильной дороги Сусай-Хыналыг протяженностью 30 км, а также прокладки дороги к высокогорному селу Грыз, находящемуся в 4,8 км от этой дороги.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААД).

Строительство участка протяженностью 24 км в направлении Алпан-Кюркюн-Сусай, отходящего от 9-го км автодороги республиканского значения Губа-Гусар, завершилось.

Помимо этого, на автомобильной дороге Алпан-Кюркюн-Сусай построены 2 моста длиной 61 и 66 метров.

В настоящее время продолжается строительство автодороги Сусай-Хыналыг и дороги в село Грыз. Строительные работы проводятся на территории со сложным рельефом и суровыми климатическими условиями на высоте 1 500-2 500 м над уровнем моря.

Строительство новой автомобильной дороги общей протяженностью 58,8 км позволит значительно улучшить пассажирские и грузовые перевозки, соединив 8 населенных пунктов с населением около 8 тысяч человек, а также имеющее 5 тысяч летнюю историю село Хыналыг, расположенное на высоте 2 350 метров над уровнем моря, с автомобильной дорогой Губа-Гусар.

Кроме того, строительство дороги приведет к расширению существующего туристического потенциала и созданию новых туристических маршрутов.

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Версия на азербайджанском языке Yeni Xınalıq yolunun bir hissəsinin inşası başa çatıb

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