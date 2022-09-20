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Завершено строительство отрезка Зайям-Гырылы дороги Гянджа-Газах-граница Грузии

Завершено строительство отрезка Зайям-Гырылы дороги Гянджа-Газах-граница Грузии Успешно продолжается реализация проекта расширения до 4 полос движения на 130-километровом участке дороги Гянджа-Газах- граница Грузии автодороги Баку-Алят-Газах-госграница с Грузией.
Инфраструктура
20 сентября 2022 г. 15:00
Завершено строительство отрезка Зайям-Гырылы дороги Гянджа-Газах-граница Грузии

Успешно продолжается реализация проекта расширения до 4 полос движения на 130-километровом участке дороги Гянджа-Газах- граница Грузии автодороги Баку-Алят-Газах-госграница с Грузией.

Об этом Report сообщили в Госагентстве автомобильных дорог Азербайджана.

Уже завершены строительные работы на отрезке Зайям-Гырылы (39,8-82,2 км) 130-километровой дороги.

На этом отрезке построены 8 автомобильных мостов, 5 дорожных узлов и 2 путепровода. Протяженность самого мелкого из инженерных сооружений составляет 27,6 метра, самого крупного - 290,24 метра (мост над рекой Товуз).

Кроме того, построены 32 подземных перехода, установлены 202 круговых трубы, 12 прямоугольных водных переходов и 32 остановки.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGəncə-Qazax-Gürcüstan sərhədi yolunun Zəyəm-Qırılı hissəsinin tikintisi yekunlaşıb

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