Завершено строительство отрезка Зайям-Гырылы дороги Гянджа-Газах-граница Грузии

Успешно продолжается реализация проекта расширения до 4 полос движения на 130-километровом участке дороги Гянджа-Газах- граница Грузии автодороги Баку-Алят-Газах-госграница с Грузией.

Успешно продолжается реализация проекта расширения до 4 полос движения на 130-километровом участке дороги Гянджа-Газах- граница Грузии автодороги Баку-Алят-Газах-госграница с Грузией.

Об этом Report сообщили в Госагентстве автомобильных дорог Азербайджана.

Уже завершены строительные работы на отрезке Зайям-Гырылы (39,8-82,2 км) 130-километровой дороги.

На этом отрезке построены 8 автомобильных мостов, 5 дорожных узлов и 2 путепровода. Протяженность самого мелкого из инженерных сооружений составляет 27,6 метра, самого крупного - 290,24 метра (мост над рекой Товуз).

Кроме того, построены 32 подземных перехода, установлены 202 круговых трубы, 12 прямоугольных водных переходов и 32 остановки.