Завершено формирование Азербайджанского агентства наземного транспорта

Завершено формирование юридического лица публичного права Азербайджанское агентство наземного транспорта при министерстве цифрового развития и транспорта.

Завершено формирование юридического лица публичного права Азербайджанское агентство наземного транспорта при министерстве цифрового развития и транспорта.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумматов сказал на презентации портала biletim.az.

"В транспортном секторе проводятся регулярные реформы, но работы в сфере грузо- и пассажироперевозок еще предстоит выполнить. Основная цель проводимых работ – повысить удовлетворенность граждан. С учетом всего сказанного реформы проводятся широкомасштабно. Одной из реформ последнего времени стало создание Агентства наземного транспорта", - отметил Р.Гумматов.

По его мнению, реформы продолжаться и в будущем.

Напомним, что Азербайджанское агентство наземного транспорта регулирует автотранспортную сферу, обеспечивает потребность в Азербайджане в перевозках на автомобильном транспорте и других автотранспортных услугах, контролирует следование международным и внутригосударственным правилам и требованиям к пассажиро- и грузоперевозкам, а также нормативно-правовым актам в данной сфере и статьям международных договоров, в которых участвует страна (за исключением пассажироперевозок на транспортных средствах общего пользования и легковых такси на административной территории Баку).