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Завершено 82% работ по строительству автодороги Агдам-Физули

Завершено 82% работ по строительству автодороги Агдам-Физули Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана завершило 82% работ по строительству автодороги Агдам-Физули.
Инфраструктура
6 декабря 2024 г. 09:19
Завершено 82% работ по строительству автодороги Агдам-Физули

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана завершило 82% работ по строительству автодороги Агдам-Физули.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство, дорога длиной 65,7 км и шириной 15 метров строится с 4 полосами движения.

Новая четырехполосная трасса протяженностью 65,7 км пройдет по территории Агдамского, Агджабединского и Физулинского районов. Ширина проезжей части составит 15 метров, обочин - по 3,75 м в каждом направлении. Разделительная полоса шириной 4 метра доведет общую ширину дорожного полотна до 26,5 метров.

В настоящее время вдоль трассы продолжается строительство железобетонных кюветов и установка барьерных ограждений на разделительной полосе.

Фундамент транспортной артерии был заложен во время визита президента Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой в Физулинский район 17 октября 2021 года.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAğdam-Füzuli avtomobil yolunun inşası üzrə işlərin 82 %-i icra olunub

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