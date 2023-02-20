На железнодорожной линии Горадиз-Агбенд выполнено 38% строительных работ

Работы по проектированию железнодорожной линии Горадиз-Агбенд выполнены на 80%.

Работы по проектированию железнодорожной линии Горадиз-Агбенд выполнены на 80%.

Как передает Report, об этом сообщил руководитель управления по надзору за строительством ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Турал Аббаслы.

По словам T.Аббаслы, на железной дороге выполнено 38% строительных работ.

Строительно-монтажные работы проводятся в три этапа.

На участке железнодорожной линии Горадиз-Агбенд, проходящем через реку Хакари, строится самый длинный в Азербайджане железнодорожный мост с 13 перевалами и длиной 418 метров.