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На железнодорожной линии Горадиз-Агбенд выполнено 38% строительных работ

На железнодорожной линии Горадиз-Агбенд выполнено 38% строительных работ Работы по проектированию железнодорожной линии Горадиз-Агбенд выполнены на 80%.
Инфраструктура
20 февраля 2023 г. 15:32
На железнодорожной линии Горадиз-Агбенд выполнено 38% строительных работ

Работы по проектированию железнодорожной линии Горадиз-Агбенд выполнены на 80%.

Как передает Report, об этом сообщил руководитель управления по надзору за строительством ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Турал Аббаслы.

По словам T.Аббаслы, на железной дороге выполнено 38% строительных работ.

Строительно-монтажные работы проводятся в три этапа.

На участке железнодорожной линии Горадиз-Агбенд, проходящем через реку Хакари, строится самый длинный в Азербайджане железнодорожный мост с 13 перевалами и длиной 418 метров.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHoradiz-Ağbənd dəmir yolu xəttinin layihələndirilməsi işlərinin 80 %-i tamamlanıb

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