Завершены работы по прокладыванию туннеля к Ходжасанскому депо

ЗАО "Бакинский метрополитен" завершил работы по прокладыванию второго туннеля на Фиолетовой ветке метро, соединяющей станцию "Автовокзал" с депо, условно названным "Ходжасан".

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ЗАО, протяженность туннеля составляет 1 182 метра.

Прокладывание туннеля велось в тяжелых гидрогеологических условиях. Территория расположения туннеля отличается неустойчивостью почвенного покрова и богатством грунтовых вод. Наряду с этим, неподалеку от территории строительных работ пролегает железнодорожная линия государственной значимости, а под указанной территорией проходят важные инженерно-коммуникационные линии. Учитывая это, в целях предотвращения аварийных ситуаций на протяжении всего периода строительства были приняты особые превентивные меры. Строительство велось с учетом требований охраны труда и соблюдения техники безопасности.

К работам были привлечены опытные и профессиональные строители. Благодаря этому удалось избежать неприятных инцидентов, работы проводились в безопасных условиях и завершились без потерь, что стало очередным успехом строительства метро в Баку.

Несмотря на сложную конфигурацию туннеля, были выполнены точные расчеты. Прокладывание левостороннего туннеля диаметром 5,5 были завершены столь же успешно, как и предшествовавшего ему правостороннего туннеля. Была обеспечена высокоточная стыковка туннеля со станцией метро "Автовокзал". Отметим, что работы по прокладыванию правостороннего туннеля протяженностью 1 112 метров были завершены в апреле 2018 года.

Таким образом, строительство туннелей, ведущих к электродепо на Фиолетовой ветке, вступило в решающую фазу. Теперь строители приступят к созданию инфраструктуры туннелей, начнется подготовка элементов внешней конфигурации. Вдоль правостороннего туннеля эти работы близятся к завершению.

Стоит отметить, что в обоих туннелях дороги прокладываются не на деревянных шпалах, а на железобетонных блоках производства Бакинского метрополитена. Это позволило сэкономить значительные средства, устранить зависимость от иностранных производителей, а также достичь наиболее благоприятных условий эксплуатации.

После ввода в эксплуатацию 19 апреля 2016 станций "Автовокзал" и "Мемар Аджеми" на Фиолетовой ветке продолжились строительные работы в депо, расположенном в поселке Ходжасан. Запуск третьей станции на ветке позволит поездам совершать поворот, переезжая с одного пути на другой. Таким образом, введение более интенсивного графика движения приведет к росту численности поездов. При таком раскладе смотр, обслуживание и ремонт поездов должны вестись в депо.

Стоит отметить, что строительство депо "Ходжасан" предусматривается вести в три этапа.