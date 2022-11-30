Завершена реконструкция дороги от поселка Зейналабдина Тагиева до города Сумгайыт

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана завершило работы по расширению до четырех полос участка автомобильной дороги протяженностью 13,7 км, соединяющей поселок Гаджи Зейналабдина Тагиева и город Сумгайыт.
Как сообщает Report со ссылкой на Госагентство, в результате проведенных работ ширина дороги увеличилась с 15 до 23-26 метров, ширина проезжей части - с 7-10 до 15 метров.
Также завершено строительство однопролетного моста на восьмом километре дороги. На 3,8 км дороги построен наземный пешеходный переход длиной 30 метров, шириной 3,5 метра.