Завершена II фаза Petlim

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Завершена II фаза проекта контейнерного терминала Petlim Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) на полуострове Петким.

Как сообщает Report, состоялось мероприятие в рамках передачи II фазы управляющей компании APM Terminals.

Генеральный директор Petlim Доган Чыракоглу отметил на мероприятии, что порт является логистическим крылом интеграционного плана SOCAR, крупнейшего иностранного инвестора Турции. По словам гендиректора, с завершением II фазы порт достиг мощности, позволяющей причаливать крупнейшим контейнерным судам. Порт обеспечит необходимую логистику для экспорта всего региона Эгейского моря.

На строительство Petlim затрачено 8,5 млн человеко-часов. Мощность порта достигла 1,5 млн TEU.

Отметим, что 6 декабря прошлого года в контейнерном порту Petlim причалило первое контейнерное судно. Тем самым запущена первая фаза Petlim. Первая фаза проекта завершена в 2015 году и передана в управление компании APM Terminals группы Maersk. Потенциал первой фазы порта общей мощностью 1,5 млн. TEU составляет 800 тыс. TEU. Petkim Holding владеет 70%, инвестиционный банк Goldman Sachs - 30% в Petlim Limancılık Ticaret A.Ş.

Еще на стадии проектирования порта компания APM Terminals, входящая в группу Maersk, осуществляющую управление контейнерными терминалами, подписала контракт об эксплуатации порта сроком на 28 лет после завершения проекта.

Проект Petlim поддерживается правительством Турции, его инвестиционная стоимость составляет 450 млн долларов.