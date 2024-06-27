Завершен ремонт танкера "Джульфа"

Отремонтирован танкер "Джульфа", принадлежащий морскому транспортному флоту ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO).
Как сообщает Report со ссылкой на ASCO, в рамках ремонта, проведенного на судоремонтно-строительном заводе "Зых" подводная и надводная части танкера были очищены и покрашены.
Также отремонтированы гребные винты, дымовая труба на главной палубе, клапаны вспомогательных котлов, охладители масла и воздуха в главных и вспомогательных двигателях, рулевые и вспомогательные устройства, кингстоны, якорные цепи, насосы. Кроме того, на судне были проведены необходимые сварочные работы корпуса и отлажены системы его управления.
Судно возвращено в эксплуатацию после ремонта.
Следует отметить, что танкер "Джульфа" до сих пор эксплуатировался под названием "Шуша". Изменение внесено с учетом ввода в эксплуатацию одноименного судна (танкера типа "Афрамакс" "Шуша") за пределами Каспия.