Завершен ремонт танкера "Джульфа"

Отремонтирован танкер "Джульфа", принадлежащий морскому транспортному флоту ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO).

Отремонтирован танкер "Джульфа", принадлежащий морскому транспортному флоту ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO).

Как сообщает Report со ссылкой на ASCO, в рамках ремонта, проведенного на судоремонтно-строительном заводе "Зых" подводная и надводная части танкера были очищены и покрашены.

Также отремонтированы гребные винты, дымовая труба на главной палубе, клапаны вспомогательных котлов, охладители масла и воздуха в главных и вспомогательных двигателях, рулевые и вспомогательные устройства, кингстоны, якорные цепи, насосы. Кроме того, на судне были проведены необходимые сварочные работы корпуса и отлажены системы его управления.

Судно возвращено в эксплуатацию после ремонта.

Следует отметить, что танкер "Джульфа" до сих пор эксплуатировался под названием "Шуша". Изменение внесено с учетом ввода в эксплуатацию одноименного судна (танкера типа "Афрамакс" "Шуша") за пределами Каспия.