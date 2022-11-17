Завершен ремонт еще одной улицы в Ясамальском районе Баку

В Ясамальском районе Баку отремонтирована улица Алескера Алекперова.

В Ясамальском районе Баку отремонтирована улица Алескера Алекперова.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, протяженность улицы составляет 860 метров, средняя ширина - 10,5 метра.

В рамках ремонта улицы проведены работы по фрезерованию верхнего слоя старого асфальтобетонного покрытия, восстановлению дорожного основания в необходимых местах и расширению проезжей части на определенных участках.

В соответствии с “Инвестиционной программой” текущего года в Ясамальском районе отремонтированы пять улиц общей протяженностью 6 км.