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Завершен первый этап реконструкции канала Бозтепе

Завершен первый этап реконструкции канала Бозтепе Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана завершило I этап реконструкции оросительного канала Бозтепе, восстановление которого началось в 2022 году.
Инфраструктура
9 октября 2024 г. 09:47
Завершен первый этап реконструкции канала Бозтепе

Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана завершило I этап реконструкции оросительного канала Бозтепе, восстановление которого началось в 2022 году.

Как сообщает Report со ссылкой на Госагентство, в результате реконструкции канала протяженностью 42,4 км, берущего начало из реки Араз, улучшилось обеспечение оросительной водой в общей сложности 9775 га земельных участков, 8 884 га из которых в Имишлинском районе и 891 га - в Бейлаганском районе.

Строительные работы на канале завершены, продолжаются работы по интеграции систем SCADA.

Пропускная способность оросительного канала Бозтепе составляет 8,6 кубометров в секунду, а его длина - 42,4 км. На оросительном канале имеется в общей сложности 186 гидротехнических сооружений, включая водосбросы, водораспределители и др.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBoztəpə kanalının yenidən qurulmasının I mərhələsi yekunlaşıb

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