Завершаются работы по реконструкции улицы, соединяющей два проспекта в Баку

Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ В Баку подходят к концу ремонтные работы на улице Алескера Гаибова, соединяющей проспекты Зии Буниятова и Гейдара Алиева.

Как сообщает Report со ссылкой на ОАО "Азерйолсервис", работы проведены вместе со структурами, занимающимися проведением коммуникационных линий. Коммуникационные линии в доступных местах удалены от проезжей части дороги.

"Реконструктивные работы осуществляются согласно составленному графику. Для своевременного завершения работ привлечено необходимое количество техники и живой силы", - сообщили в компании.

Отметим, что реконструктивные работы осуществляются в рамках комплексных мероприятий, проводимых ОАО "Азерйолсервис" в целях обеспечения комфортного и беспрепятственного передвижения транспорта на некоторых улицах и проспектах столицы во время первых Европейских игр.