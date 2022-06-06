Завершается укладка асфальтового покрытия на 14 км дороги Шюкюрбейли-Джебраил-Гадрут

На территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов ускоренными темпами продолжается строительство автомобильной дороги Шюкюрбейли-Джебраил-Гадрут.

На территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов ускоренными темпами продолжается строительство автомобильной дороги Шюкюрбейли-Джебраил-Гадрут.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

Завершается асфальтобетонное покрытие на 14-километровом участке дороги.

Протяженность дороги Шюкюрбейли-Джебраил-Гадрут составляет 39,7 км.

Завершить строительство дороги планируется в 2023 году.

Автомобильная дорога Шюкюрбейли-Джебраил-Гадрут проходит по территории освобожденных от оккупации Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов. Автодорога охватывает около 20 населенных пунктов указанных районов, включая поселок Гадрут и город Джебраил.