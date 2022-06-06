О нас

Завершается укладка асфальтового покрытия на 14 км дороги Шюкюрбейли-Джебраил-Гадрут

Завершается укладка асфальтового покрытия на 14 км дороги Шюкюрбейли-Джебраил-Гадрут На территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов ускоренными темпами продолжается строительство автомобильной дороги Шюкюрбейли-Джебраил-Гадрут.
Инфраструктура
6 июня 2022 г. 18:53
Завершается укладка асфальтового покрытия на 14 км дороги Шюкюрбейли-Джебраил-Гадрут

На территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов ускоренными темпами продолжается строительство автомобильной дороги Шюкюрбейли-Джебраил-Гадрут.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

Завершается асфальтобетонное покрытие на 14-километровом участке дороги.

Протяженность дороги Шюкюрбейли-Джебраил-Гадрут составляет 39,7 км.

Завершить строительство дороги планируется в 2023 году.

Автомобильная дорога Шюкюрбейли-Джебраил-Гадрут проходит по территории освобожденных от оккупации Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов. Автодорога охватывает около 20 населенных пунктов указанных районов, включая поселок Гадрут и город Джебраил.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоŞükürbəyli-Cəbrayıl-Hadrut yolunun 14 km hissəsində asfalt örtüyünün döşənməsi yekunlaşır

Экслюзивные новости

В рамках внеочередной сессии ММ в Шуше состоится совместное заседание комитетов
В рамках внеочередной сессии ММ в Шуше состоится совместное заседание комитетов
6 июня 2022 г. 11:02
 Регис Агут: Запуск ECP на месторождении Абшерон намечен на будущий год 
 Регис Агут: Запуск ECP на месторождении "Абшерон" намечен на будущий год 
3 июня 2022 г. 17:24
Спецпредставитель президента Украины: Россия за 100 дней не добилась ни одной стратегической цели
Спецпредставитель президента Украины: Россия за 100 дней не добилась ни одной стратегической цели
3 июня 2022 г. 15:39
Посол США: Глубоко опечален гибелью ни в чем не повинных граждан Азербайджана в Украине
Посол США: Глубоко опечален гибелью ни в чем не повинных граждан Азербайджана в Украине
3 июня 2022 г. 14:30
Все внимание на Украину: Обещание США привлечь Россию к ответственности
Все внимание на Украину: Обещание США привлечь Россию к ответственности
3 июня 2022 г. 13:44
Equinor рассматривает сотрудничество с Азербайджаном в сфере ВИЭ
Equinor рассматривает сотрудничество с Азербайджаном в сфере ВИЭ
3 июня 2022 г. 13:04
Иранская компания планирует поставлять в Россию продукцию, которую будет производить в Азербайджане
Иранская компания планирует поставлять в Россию продукцию, которую будет производить в Азербайджане
3 июня 2022 г. 12:44
Увеличится количество авиарейсов между Азербайджаном и Ираном
Увеличится количество авиарейсов между Азербайджаном и Ираном
2 июня 2022 г. 17:38
Министр энергетики Румынии: Азербайджан - надежный партнер Европы в поставках газа
Министр энергетики Румынии: Азербайджан - надежный партнер Европы в поставках газа
2 июня 2022 г. 13:35
Великолепные виды Кяльбаджара
ФотоВеликолепные виды Кяльбаджара
2 июня 2022 г. 13:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi