Завершается строительство новой автомагистрали от Баку до иранской границы

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA) завершает строительство участка новой автомагистрали Алят-Астара-Иранская граница до государственной границы с Ираном.

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA) завершает строительство участка новой автомагистрали Алят-Астара-государственная граница с Ираном.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило Госагентсво.

Сообщается, что проект охватывает участок протяженностью 3,05 км, начинающийся от 204-го километра автодороги Алят-Астара-государственная граница с Ираном.



Дорога, построенная в соответствии с I техническим классом, имеет ширину 26,5 м, 4 полосы движения, каждая из которых имеет ширину 3,75 м.

По информации, строительные работы велись с учетом сложных геологических условий местности.