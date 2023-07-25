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Завершается строительство новой автомагистрали от Баку до иранской границы

Завершается строительство новой автомагистрали от Баку до иранской границы Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA) завершает строительство участка новой автомагистрали Алят-Астара-Иранская граница до государственной границы с Ираном.
Инфраструктура
25 июля 2023 г. 15:49
Завершается строительство новой автомагистрали от Баку до иранской границы

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA) завершает строительство участка новой автомагистрали Алят-Астара-государственная граница с Ираном.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило Госагентсво.

Сообщается, что проект охватывает участок протяженностью 3,05 км, начинающийся от 204-го километра автодороги Алят-Астара-государственная граница с Ираном.

Дорога, построенная в соответствии с I техническим классом, имеет ширину 26,5 м, 4 полосы движения, каждая из которых имеет ширину 3,75 м.

По информации, строительные работы велись с учетом сложных геологических условий местности.

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Версия на английском языке ФотоConstruction of new highway from Baku to Iranian border nears complition
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıdan İran sərhədinədək inşa edilən yeni magistral yolun tikintisi yekunlaşır

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